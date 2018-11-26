В Туле умерла мать погибших при пожаре четверых детей

В тульской больнице умерла женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме, в котором 21 ноября погибли четверо её детей.



Женщина находилась в реанимации, у неё было около 50% ожогов тела. Она умерла вечером в воскресенье, проводится экспертиза, причина смерти пока не установлена.

Пожар произошёл в квартире пятиэтажного дома в Гарнизонном проезде. В результате погибли четверо детей (двое родных и двое приёмных).

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Ситуация находится на личном контроле губернатора и прокурора.