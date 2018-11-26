Дюмин хочет привлечь в Тульскую область индийский капитал

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 26 ноября принял участие в первом Российско-Индийском стратегическом диалоге в Санкт-Петербурге.



На пленарном заседании обсудили макроэкономическую политику России и Индии и наращивание российско-индийского товарооборота.

За январь—август 2018 года внешнеторговый оборот между Тульской областью и Индией составил $191,83 млн и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 20,92%. Тульская область экспортировала в Индию удобрения, горючие вещества, химические нити. Индия поставляла овощи, фрукты и органические химические соединения.

Также в рамках диалога обсуждались темы транспорта и сельского хозяйства. Рассматривались вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укрепления промышленно-технических связей.

В декабре 2018 года состоится бизнес-миссия тульских предпринимателей в Нью-Дели на выставку инновационных и строительных материалов Economic Times ACETEC. В начале 2019 года делегация нескольких штатов Индии планирует бизнес-миссию в Тулу.