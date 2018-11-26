Цкипури: Мониторинг температурного режима в Туле проводится ежедневно

В Туле за два месяца по телефонам «горячих линий» поступило около 10 тысяч обращений граждан, связанных с началом отопительного сезона.



«Мониторинг температурного режима в дни отопительного сезона проводится ежедневно. Работают „горячие линии“, по которым жители сообщают о своих проблемах. Чаще всего обращения касаются некомфортной температуры в квартирах», — рассказал мэр Тулы Юрий Цкипури.

Также администрация города провела анализ качества деятельности управляющих компаний за период пуска и начала отопительного сезона. Был составлен рейтинг, учитывающий число обращений, поступивших на телефоны «горячих линий» и количество домов, находящихся в их управлении.

Уже выявлены управляющие организации, некачественно и некомпетентно вошедшие и проводящие отопительный сезон, имеющие массовые жалобы от жителей. В дальнейшем будут организованы общие собрания собственников МКД по вопросам дальнейшего сотрудничества с данными УК и возможного выбора новой управляющей компании.

По санитарным нормам, установленным постановлением правительства РФ, температура в жилом помещении должна быть не менее 18 градусов, в угловых помещениях­ – не ниже 20 градусов.