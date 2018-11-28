Названы самые курящие города России

Брянск, Москва и Краснодар возглавили рейтинг самых курящих городов России.



Такими оказались итоги федерального социологического опроса агентства Zoom Market. Также в десятку вошли Волгоград, Иваново, Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Омск и Казань. Тула в ТОП-20 самых курящих городов не попала.

Респондентам задавали три вопроса: курят ли члены их семьи, курят ли они сами и имели ли они вредную привычку ранее. Опрос проводился по методу личных интервью с респондентами в возрасте от 23 до 76 лет. Общая выборка составила 2,6 тысячи интервью.