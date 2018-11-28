Трещины в тульских дорогах этой зимой будут заделывать москвичи

Тульская администрация подписала контракт с московской фирмой на выполнение работ по заделке трещин в асфальтобетонном покрытии на проезжей части дорог.



Закупку организовало управление по транспорту и дорожному хозяйству. Участие в аукционе приняла всего одна компания — ООО «ДСК-108». С ней и был заключён договор, рассчитанный до конца 2019 года.

Стоимость выполнения работ — 10 млн рублей, два из них потратят уже в этом году. Трещины будут заделывать битумно-герметизирующей мастикой. Срок гарантий качества составляет 1 год.

С момента регистрации в 2016 году ООО «ДСК-108» уже успело получить подряды в Тульской области от администраций Тулы и Алексина, а также «Тулаавтодора» — всего более чем на 90 млн рублей.

Возглавляет фирму Жираир Алмасян, который ещё недавно работал на другого крупного подрядчика тульской администрации — ООО «КС-Строй» Сурика Юзбашяна, тоже из Москвы. Основные заказчики ООО «КС-Строй» — муниципальные власти Тулы, Подольска и Калуги. В Туле эта фирма выполняла ремонт Восточного обвода и многих других участков дорог. На подрядах столичным дорожникам удалось заработать миллиард (!) рублей.

Заключались контракты в том числе и с небезызвестной «Городской службой единого заказчика», руководителям которой на днях вынесли приговор за мошенничество при выполнении работ по благоустройству.

К ООО «КС-Строй» тоже были претензии — в Пролетарском округе. В 2015 году фирма приступила к строительству новой проезжей части на улицах 1-я Песчаная и Комбайновая, чтобы разгрузить округ от пробок. По плану дорога оказалась в нескольких метрах от жилых домов, для неё пришлось вырубать деревья.

Новую дорогу должны были открыть к 2017 году, но оказалось, что подрядчик использовал стройматериалы, не соответствующие нормам. Тульская администрация обратилась в суд. Подрядчик в свою очередь подал иск к администрации о взыскании 2,6 млн рублей долга и почти 1,5 млн рублей штрафа. С тех пор дело не движется.

Как рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов на последней встрече с блогерами, подрядчик проиграл суды трёх инстанций, но до конца ноября у него есть право оспорить решение в Верховном суде. Если он откажется — дорогу придётся ремонтировать за бюджет, а потом взыскивать расходы.

А что касается трещин — будем надеяться, этой зимой много их заделывать не придётся. Как сказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, в этом году на ремонт тульских улиц было затрачено около 800 млн рублей. А значит они должны были стать качественными и безопасными.