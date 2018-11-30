Верховный суд объяснил, можно ли фотографировать самолёты в аэропорту

Действующие Федеральные авиационные правила не ограничивают право пассажиров проводить фото- и видеосъёмку в аэропортах, объяснил Верховный суд России.



Согласно утверждённым Минтрансом Требованиям авиационной безопасности, в контролируемой зоне аэропорта без разрешения его администрации запрещается использование кинокамер, фото- и видеоаппаратуры аэропорта. По мнению обратившегося в высшую инстанцию с иском о признании этой нормы недействующей Евгения Дубровского, такие ограничения нарушают права пассажиров. Самому истцу служба безопасности международного аэропорта Воронежа перед посадкой запретила сфотографировать самолёт, транспортная прокуратура признала действия охраны законными и обоснованными. К такому же выводу пришёл и районный суд.

Представители Минтранса утверждали, что спорные требования направлены на обеспечение безопасности и распространяются в том числе на находящихся в терминалах или совершающих посадку в лайнеры пассажиров. Однако Верховный суд признал такое толкование оспариваемого нормативного акта ошибочным. Введение дополнительных мер обеспечения транспортной безопасности, связанных с условием использования кинокамер, фото- и видеоаппаратуры в контролируемой зоне, вызвано повышенным уровнем авиационной безопасности на воздушном транспорте. Вместе с тем к контролируемой зоне относится рабочая площадь аэропорта, прилегающих территорий и зданий, доступ в которые контролируется.

В установленном правилами транспортной безопасности порядке в такую зону допускаются члены экипажей воздушных судов, авиационный персонал и работники авиационных предприятий, сотрудники пограничных, таможенных и иных осуществляющих государственный контроль органов и так далее. Представители сторонних организаций и посетители могут пройти в охраняемую зону по специальным пропускам с указанием конкретного сектора допуска.

Суд пришёл к выводу, что пассажиры деятельности на территории аэропорта не осуществляют и к «посетителям» контролируемой зоны не относятся.

«Вопреки доводам административного истца, оспариваемое предписание, по сути, не устанавливает абсолютного запрета на использование кинокамер, фото- и видеоаппаратуры в контролируемой зоне аэропорта, а значит, и по своему содержанию не предполагает необоснованного отказа администрации аэропорта в разрешении на использование данных вещей при отсутствии угрозы для обеспечения авиационной безопасности», – отмечается в решении Верховного суда.