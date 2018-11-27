14 декабря в 16:00 мск в Туле откроется новогодняя резиденция Левши.



В этот день мастера будут раскрывать секреты своих ремёсел и обучать им всех желающих. У каждого появится возможность лично познакомиться с Левшой и услышать его рассказ о традициях и обычаях мастеровой Тулы, посетить тульскую кузню, выставку резного наличника, увидеть инструменты и изделия плотников XIX века, современное декорирование деревянных домов.

Резиденции Левши будет работать по адресу: Тула, ул. 9 Мая, 1А/Б. График: пятница—суббота — с 12:00 до 19:00, воскресенье — с 12:00 до 17:00 мск; 31 декабря и 1 января — выходные дни; 2, 3, 6 января — с 12:00 до 17:00 мск; 4 и 5 января — по предварительной записи. Запись по телефону 70-43-55.