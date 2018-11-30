На тульской птицефабрике нашли живых и мёртвых вредителей

Россельхознадзор выявил нарушения требований фитосанитарного законодательства при проверке птицефабрики «Тульская» в Ленинском районе.



Предприятие хранило зерно ячменя пивоваренного в складе, заражённом вредителями запасов. В образцах зерна и сметках, отобранных при проведении проверки в ангаре, были выявлены вредители запасов в живом и мёртвом состоянии: рисовый долгоносик, суринамский мукоед, большой хрущак.

Также птицефабрика допустила выпуск в обращение в адрес ефремовского «Кубаньмасла» семян рапса ярового для переработки в количестве 176,1 тонны без декларации о соответствии, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

За выявленные нарушения должностное лицо птицефабрики «Тульская» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 и по ст. 7.18 КоАП РФ в виде наложения штрафов на общую сумму 11,5 тыс. рублей.