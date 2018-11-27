Директор тульского «Гипромаша» укрыл от налоговой 16 млн рублей с помощью фирмы-однодневки

В Туле вынесли приговор генеральному директору ООО «Гипромаш», который обвинялся в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).



В ходе расследования было установлено, что с 2014 по 2017 год он заключал с фирмой-однодневкой договоры поставки и получал недостоверные счета-фактуры, фиктивные суммы включались в налоговые декларации НДС.

Как сообщили в тульском управлении Следственного комитета, бюджету государства был причинён ущерб на сумму 16 млн рублей. В рамках предварительного расследования следователем были подготовлены и направлены в суд ходатайства об аресте имущества обвиняемого и ООО «Гипромаш». Судом ходатайства удовлетворены.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. рублей, а также удовлетворено исковое заявление о взыскании в бюджет государства 16 млн рублей.