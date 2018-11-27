Очистить Кимовск от зловония «не представляется возможным»

На строительство очистных сооружений в кимовском районе Сельхозтехника нет денег.



Об этом сообщили в правительстве Тульской области в ответ на жалобу одного из местных активистов.

Кимовчанин Андрей Юнцов неоднократно жаловался на проблемы с канализацией. Стоки отходов регулярно загрязняют природу. По его словам, районные чиновники о проблеме знают, но на обращения не реагируют.

В одном из последних видеороликов в своём канале на Youtube Юнцов рассказал, как Карачаевский лес оказался весь затоплен канализацией.

Как сообщили в правительстве Тульской области, в данном районе нет и никогда не было очистных сооружений. Для строительства нужен проект и денежные средства в размере 20 млн рублей, которые в настоящее время отсутствуют.

«АМО неоднократно направляла письма в Правительство ТО о выделении денежных средств на строительство модульных очистных сооружений в микрорайоне Сельхозтехника, либо включения в региональную программу. Но из-за высокой стоимости объекта выделение денежных средств не представляется возможным», — резюмировали в тульском «белом доме».

Видимо, у кимовчан остался только один, проверенный, способ — жаловаться губернатору.