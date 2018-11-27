В Туле задержаны сотрудники МЧС, проходят обыски

В Пролетарском округе Тулы по подозрению в получении взятки за незаконное бездействие задержаны двое сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы областного управления МЧС.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, днём 15 декабря 2017 года обвиняемые в помещении одного из кафе Пролетарского округа Тулы получили взятку в виде алкогольной продукции от соучредителя кафе за не привлечение её к административной ответственности в связи с выявленными нарушениями правил пожарной безопасности.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Сейчас следственно-оперативная группа с участием оперативных сотрудников УФСБ проводит обыски по месту жительства и работы, а также в личном автомобиле обвиняемого.

В отношении заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ранее также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Днём 18 апреля 2018 года в том же кафе он лично получил от соучредителя взятку в виде алкогольной продукции, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Как сообщили в управлении Следственного комитета, два уголовных дела соединены в одно производство. Установлено, что обвиняемые действовали по предварительному сговору.