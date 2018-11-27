Главным по тульскому мусору сделали Егорова

Рабочую группу по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Тульской области возглавил заместитель губернатора Сергей Егоров.



Соответствующее распоряжение подписал 26 ноября председатель регионального правительства Валерий Шерин.

Тем же документом из состава рабочей группы исключён министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев, который ранее её возглавлял.

Также в рабочую группу входят министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов, директор департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Кирилл Сорокин, референт минприроды Марина Григорова, председатель государственно-правового комитета Наталья Архипова, директор тульского филиала ООО «Хартия» Геннадий Бородин, директор по региональному развитию ООО «МСК-НТ» Андрей Лабзин, председатель комитета по тарифам Дмитрий Васин, замминистра промышленности и топливно-энергетического комплекса Николай Вишнев, директор департамента инвестиционной деятельности и внешних экономических связей министерства экономического развития Игорь Дивногорцев, замминистра строительства и ЖКХ Олег Дючков, начальник Госжилинспекции Леонид Ивченко, гендиректор «ОЕИРЦ» Александр Лапин.