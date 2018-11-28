Генетическая экспертиза подтвердила личность погибшего в Суворове Павла Колесникова

В Суворове Тульской области установили личность погибшего 20-летнего мужчины. Генотипоскопическая экспертиза подтвердила, что это пропавший месяц назад Павел Колесников. Ранее родители не опознали в погибшем своего сына.



Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, продолжается расследование уголовного дела об убийстве.

Напомним, Павел Колесников пропал 28 октября. Около месяца длились поиски, организованные силами УМВД и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 21 ноября следователи установили, что он был убит.

Подозреваемым оказался 24-летний мужчина. На допросе он рассказал, что закопал тело в деревне Старое Ханино Суворовского района. По данным УМВД, подозреваемый до смерти избил товарища в ходе конфликта, вывез тело на машине и закопал, уничтожил следы в автомобиле. Через некоторое время, испугавшись активных поисков, он перезахоронил труп и пытался его сжечь.

Павел Колесников окончил суворовскую школу №5 и Тульский полицейский колледж, служил радистом во 2-й дивизии ВВС и противовоздушной обороны под Санкт-Петербургом.

После армии он заочно получал высшее образование в Среднерусской академии современного знания и работал юрисконсультом в отделе правовой работы районной администрации.