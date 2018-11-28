О редком даре Евгения Авилова

Тульский сити-менеджер Евгений Авилов занял 34-е место в рейтинге глав столиц регионов за октябрь—ноябрь 2018 года.



Исследование проводили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при правительстве РФ.

Тройку лидеров составили Ильсур Метшин (Татарстан), Сергей Собянин (Москва) и Руслан Кухарук (Тюмень).

Отметим, что на прошлой неделе благодаря своей активности Евгений Авилов возглавил тульский медиарейтинг. А ранее его ведомство признали даже более открытым, чем областное правительство. В медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО Авилов уже давно и прочно застолбил за собой первую строчку.

Сильные позиции Авилова отметил и политконсультант Алексей Игнатов, работающий в Тульской области.

«Мы продолжаем наблюдать поступательную тенденцию в развитии Тулы как региональной столицы. Город развивается динамично и, как уже неоднократно отмечалось, Евгений Авилов находится на своём месте, и ему многое удаётся сделать для города.

Можно отметить сложившиеся хорошие отношения города с областной властью, взаимопонимание Авилова с губернатором Дюминым. Это даёт возможность решать городские проблемы.

В данный момент уже открыта набережная, активно идёт ее благоустройство, расчищается территория возле центрального рынка. Там, где годами и десятилетиями были руины и помойки, хотят восстановить исторический центр, что, конечно, улучшит облик города.

В этом есть и небольшая запоздалость. Лучше было бы сначала заняться этим направлением, а потом уже улицей Металлистов, которую уже сделали. Потому что транспортная доступность – это очень важно.

Но город функционирует. Евгений Васильевич активно действует. Его довольно много в разных местных СМИ. О нем активно пишут и отмечают много позитивных моментов.

Сегодня можно говорить о том, что действия Авилова оцениваются большинством жителей и акторов области положительно. У Авилова вообще есть редкий дар выстраивания отношений со всеми. Он очень коммуникабельный человек, сумевший создать вокруг себя позитивный фон и умело его поддерживать, что говорит о том, что он и человек хороший, и грамотно выстраивает информационную политику. А реальные дела прекрасно поддерживают позитивный имидж.

Сейчас эта активность, на мой взгляд, уже работает с прицелом на будущие крупные избирательные кампании в тульскую городскую Думу и областной парламент. Такой подход, когда власть загодя заботится о своем образе, на мой взгляд, очень правильный», — прокомментировал Игнатов.