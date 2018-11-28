Дюмин попросил областного прокурора заняться застарелыми проблемами в районах

Губернатор Алексей Дюмин встретился с прокурором Тульской области Романом Прасковым.



Глава региона попросил прокурора провести проверки и принять необходимые меры по ряду давних, застарелых проблем в ряде муниципальных образований.

Речь идёт о Заокском районе, где на протяжении нескольких лет не решается вопрос уборки мусора, Венёвском районе, жители которого много лет подряд жалуются на незаконный вывоз чернозёма. Также губернатор отметил, что из Суворовского района постоянно приходят сигналы, указывающие на то, что там далеко не всё благополучно.

Также на встрече Дюмин и Прасков обсудили взаимодействие по решению социально значимых вопросов, включая подготовка к отопительному сезону, ликвидацию задолженности по заработной плате на предприятиях, соблюдение прав дольщиков.