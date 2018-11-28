Сменить Сергея Харитонова может ставленница Груздева?

Дочери президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина достанется мандат вице-спикера облсовета Юлии Марьясовой, пишет «РБК».



Марьясова же перейдёт на работу в московское правительство. Она займёт пост заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

Глава комитета Тульской облдумы по экономической политике и финансам Александр Рэм будет вице-спикером вместо Марьясовой, а Шохина получит её мандат и комитет по экономполитике.

«Ей также обещано стать председателем облдумы следующего созыва или отправить сенатором, на её выбор», — рассказал «РБК» информированный источник.

Сейчас председателем Тульской областной Думы является Сергей Харитонов. «РБК» направил запрос Шохиной, Марьясова на звонки издания не ответила.

Евгения Шохина — дочь главы РСПП Александра Шохина. В 2015 году она занимала должность замруководителя представительства администрации Тульской области при правительстве России. Также работала гендиректором «Издательского дома РСПП». Шохин является близким другом экс-главы Тульской области Владимира Груздева.

«Когда он, будучи губернатором, представлял её на должность представителя региона, то так и называл — дочкой близкого друга», — цитирует «РБК» источник, близкий к тульскому правительству.

Прошлые выборы в областной парламент состоялись в 2014 году. Марьясова шла на них в региональной группе №4 от партии «Единая Россия». Евгения Шохина — четвёртая в региональном списке. Ради неё второй и третий участники списка откажутся от своих претензий на мандат, утверждает источник, близкий к московской мэрии.

Марьясова до приезда в Тулу работала в фонде поддержки «Единой России» и занимала ряд должностей в правительстве Москвы и префектурах. В 2012 году занимавший тогда пост губернатора области Владимир Груздев назначил ее своим заместителем в сфере внутренней политики и по вопросам безопасности. «Она всегда занималась выборами и считается креатурой Груздева, который сейчас сотрудничает с мэрией Москвы», — отметил источник РБК, близкий к тульским властям.

В Москве Марьясова займётся мобилизацией населения для голосования на выборах в Мосгордуму. Департамент территориальных органов исполнительной власти, где она будет работать, курирует деятельность московских префектур. Он находится в подчинении у недавно назначенной главой аппарата мэрии Натальи Сергуниной. Она сменила на этом посту Анастасию Ракову (та стала вице-мэром по социальным вопросам), которую называли «правой рукой» мэра Москвы Сергея Собянина.