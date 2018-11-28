В тульском баре мужчину забили до смерти

В одном из баров Пролетарского округа Тулы до смерти избили посетителя.



Происшествие случилось 7 ноября 2018 года. Между двумя мужчинами произошла ссора, один из них, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал бить другого руками и ногами. Пострадавший попал в больницу, где 16 ноября скончался от полученных травм.

Полиция нашла причастного к совершению преступления. Это оказался 31-летний местный житель. Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, злоумышленнику предъявлено обвинение, он заключён под стражу.