В кластере «Октава» пройдёт поэтическое шоу Ах Астаховой

15 декабря в 19:00 мск в кластере «Октаве» пройдёт поэтическое шоу «Путешествие вглубь себя» поэтессы Ах Астаховой.



Музыку для шоу написал известный неоклассический композитор Миша Мищенко.

«Непревзойденное творческое восприятие, тонкие чувственные произведения, исполняемые под атмосферный аккомпанемент, позволят каждому зрителю найти в произведениях Астаховой нечто своё, очень личное. Ах Астахова прочтёт стихи о поисках внутреннего пути и внутренней свободы, о путешествиях и простых истинах, позволив совершить каждому из гостей концерта „Путешествие вглубь себя“», — говорится в анонсе.

Стоимость билета — 300 рублей.