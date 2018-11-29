Рем сменил Марьясову на посту зампреда Тульской областной Думы

Александр Рем избран заместителем председателя Тульской областной Думы.



В списке для тайного голосования депутатов был всего один кандидат.

На этом посту Рем сменил Юлию Марьясову, которая переходит работать в Москву. Он приступит к исполнению обязанностей с 3 декабря. Комитет по экономической политике и финансам вместо Рема возглавила Галина Алешина.

Ранее «РБК» сообщил, что в 2019 году сменить председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова может Евгения Шохина, дочь президента Российского союза промышленников и предпринимателей.