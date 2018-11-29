В Заокском районе произошла цыганская разборка с летальным исходом

В Заокском районе раскрыто тяжкое преступление.



В отделение МВД поступило заявление о безвестном исчезновении 37-летнего неработающего представителя цыганского этноса. В ходе проведения мероприятий оперативники получили информацию о том, что разыскиваемый распивал алкогольные напитки в компании знакомых, после чего мог быть убит.

При проверке эти сведения предварительно подтвердились, сообщили в УМВД по Тульской области. Предположительно, к противоправному деянию причастен его собутыльник.

Между мужчинами внезапно возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс жертве удары в область груди и шеи, от которых тот скончался. Затем тело было спрятано в земляном подвале неподалёку от деревенского дома в посёлке Шеверняево, где происходило совместное распитие спиртного.

Сотрудники уголовного розыска УМВД провели работу по опознанию тела, выяснили местонахождение подозреваемого. Неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).