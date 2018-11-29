Когда в Туле откроется ёлка (фото)

Ёлка на главной площади Тулы загорится 1 декабря. Уже прошло тестирование светового оборудования.



В этом году Тула объявлена новогодней столицей России. В связи с этим площадь Ленина украсила новая ёлка высотой 32 метра. На основной каркас поместили 3,5 тысячи веток нового лапника «уральская сосна».

Конструкцию украсили 5 тысяч новых игрушек и световая иллюминация с 3D-эффектом. В ней около 70 программ, которые будут меняться в течение 15 минут.

Зажечь ёлку в Туле планируют 1 декабря. Открытие состоится 7 декабря.







