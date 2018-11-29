В Туле завели уголовное дело по факту невыплаты рабочим более 700 тысяч рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам тульского ООО «НКТ».

Прокуратура установила, что руководство предприятия умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности не выплатило 33 работникам заработную плату в сумме 743 тыс. рублей.

27 ноября по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Ход расследования, а также ситуация с выплатой заработной платы на предприятии находятся на контроле в прокуратуре области, сообщили в ведомстве.