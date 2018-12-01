Новомосковскую мельницу оштрафовали за нарушения

Новомосковское ООО «Мукомол» привлечено к административной ответственности за нарушения фитосанитарного законодательства.



В феврале 2018 года управлением Россельхознадзора совместно с прокуратурой была проведена проверка на предмет соблюдения требований фитосанитарного законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

В ходе проверки выявлены нарушения ФЗ «О карантине растений» и единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза. Организация не проводила обследование складов готовой продукции, производственного помещения мельницы и прилегающей территории на наличие карантинных объектов.

За выявленные нарушения ООО «Мукомол» привлечено к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 8 тыс. рублей.