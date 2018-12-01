В Тульской области пройдут мероприятия в честь всероссийской акции «Музей для всех»

1 и 2 декабря в музее «Тульские древности» пройдут бесплатные встречи в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!».



1 декабря в 15:00 мск состоится интерактивная экскурсия для взрослых «Федорина радость». Гости музея, услышат интересный рассказ о бытности русской семьи, подержат в руках множество предметов, которыми

полнился некогда русский дом. Участники программы помогут хозяину дома – гончару – из особой тульской глины (синики) слепить небольшой глиняный горшочек.

2 декабря в 15:00 мск будет организована интерактивная экскурсия для детей «Бабушкины именины». Слабовидящие дети дошкольного и младшего школьного возраста познакомятся с «семьёй, проживающей в русской избе», слепят простой предмет посуды из глины и отведают сладкое угощение. Запись по телефону 36-16-63.

2 декабря в 13:00 мск в музее купеческого быта в Епифани состоится интерактивная программа «В каждой избушке свои игрушки». Участников ждёт знакомство с традиционной игрушкой Куликова поля из дерева, глины, соломы, мочала, ткани. Любую игрушку можно будет не только посмотреть, но и потрогать руками. А на мастер-классе вместе с музейным сотрудником изготовить тканевую игрушку «Куклу добрых вестей» без использования иголок и ножниц. В завершение программы гости отправят по почте открытку с зарисовками из купеческой и музейной жизни своим близким и друзьям. Запись по телефону (48735) 7-22-65.