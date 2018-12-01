Туляки могут компенсировать потери от новогодних вырубок

Тулякам предлагают поучаствовать во всероссийской акции «100 тысяч новых ёлок стране» в рамках проекта «Посади лес».



Это позволит частично компенсировать лесные потери от вырубки деревьев к празднику. Для этого на сайте проекта PosadiLes.ru можно выбрать количество деревьев, внести взнос на их посадку и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса. Новые ели будут высажены весной силами активистов движения «Эка» на пострадавших лесных территориях.

За три года реализации проекта было высажено более 380 тысяч деревьев в 16 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 3400 человек. Молодые деревья высаживаются волонтёрами на территориях, специально подготовленных местными лесничествами, которые осуществляют последующий уход за деревьями.

Движение «Эка» занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России, рассказала руководитель проекта «Посади лес» Марианна Мунтяну.