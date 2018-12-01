В Тульской области в два раза выросло число точек продажи фастфуда

2ГИС подсчитал, как изменился общепит в Туле за последние два года.



В исследовании рассматривались 10 сегментов общепита — от кафе и ресторанов до фреш-баров. Выяснилось, что в Туле выросло число кофеен, киосков фастфуда и пиццерий, но уменьшилось количество ресторанов и кафе.

В Туле самый стремительный рост показал фастфуд — число киосков с фастфудом увеличилось в 2,1 раза: с 50 точек в 2016 году до 108 в 2018-м. На втором месте — пиццерии, их стало больше в 1,56 раза: в августе 2016 года в Туле было 25 таких мест, а уже в августе 2018 — 39 Кофейни замыкают ТОП-3 с приростом в 1,55 раза: с 38 точек в 2016 году до 59 в 2018-м.

Не все форматы общественного питания показывали положительную динамику на протяжении двух лет — в некоторых форматах общепита за последний год количество заведений сократилось. Например, с августа 2017 года по август 2018-го в городе стало меньше ресторанов (на 8%) и кафе (на 4%).