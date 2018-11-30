Роскачество расскажет, как выбирать мандарины без нитратов и грибков

Роскачество разработает рекомендации по выбору мандаринов.



Фрукты планируется исследовать более чем по 250 показателям качества и безопасности, большая доля которых — наличие разных видов пестицидов как в составе кожуры, так и в мякоти.

Исследоваться будут фрукты, закупленные экспертами в разных точках продаж. В исследование войдут несколько сортов из Перу, Южной Африки, Турции, Китая и России, а также из Марокко. Кроме того, планируется проверить абхазские мандарины.

Эксперты также исследуют мандарины на наличие ГМО, нитратов, посторонних примесей, плесени и грибков. Среди других показателей, по которым пройдет исследование, — степень зрелости мандаринов, количество косточек в плодах, обработка плодов воском, соотношение плода и кожуры, массовая доля сока и сахара, содержание сорбиновой кислоты, витаминов группы B. По итогам исследования будет составлен подробный «мандариновый» гид, чтобы потребители смогли сделать быстрый и верный выбор, соответствующих их вкусам.

Как отмечают в Роскачестве, внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. На них не допускается наличие повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов. По мнению специалистов, небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры никак не влияют на вкус и качество мандаринов. Главное, чтобы такие повреждения не переходили в гниль. Также не стоит обращать внимание на воздушную прослойку, пухлость мандаринов — это не дефект, это сортовая особенность.

Эксперты Роскачества призывают не приобретать мандарины с плесенью на кожуре, поскольку это может быть признаком грибкового поражения. Вмятины и слишком мягкие участки на мандаринах означают, что фрукт начал подгнивать. Признаками перезрелых и лежалых мандаринов являются явно отстающая от мякоти кожура и слабо выраженный вкус. На таких плодах кожура легко лопается, под нее проникают бактерии, предупреждают эксперты.

Они также советуют обратить внимание на то, что листочки на мандаринах — это не показатель свежести. Часто продавцы оставляют их для привлечения внимания. Но листочки мандаринов не вянут со временем, просто слегка подсыхают.