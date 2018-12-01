Около 80% россиян поддержали повышение возраста продажи алкоголя

Большинство россиян полагают, что необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Это следует из опроса ВЦИОМа.



Употребление спиртного приводит к снижению работоспособности и различным болезням, отмечают респонденты. Законопроект о новых ограничениях Минздрав должен представить в 2019 году.

Три четверти россиян (78%) полагают, что алкоголь в России следует продавать только людям, достигшим 21-летнего возраста. Такие замеры социологи ВЦИОМа проводят уже пять лет. Позиция граждан практически не меняется. Например, в 2013 году повышение минимального возраста продажи спиртного поддерживали 76% респондентов, в 2016-м — 77%. Против изменений выступает 21% опрошенных (в 2013 году — 20%).

Также социологи спросили респондентов о том, к каким последствиям приводят алкоголизм и пьянство. Россияне знают реальные случаи из жизни, когда алкоголь становился причиной разводов (44%), потери работы и жилья (42%), бытовых травм (39%), автомобильных аварий (38%), преступлений (33%) и так далее. Злоупотребление спиртным снижает работоспособность и приводит к прогулам (54%), алкоголь разрушительно действует на здоровье (46%).

Ранее сообщалось, что Минздрав в 2019 году представит проект закона о повышении до 21 года возраста, с которого разрешается покупка алкоголя. Международный опыт показывает, что это может снизить ряд негативных социальных последствий — например, снизится количество ДТП с участием молодых людей. До 21 года человек более уязвим «с точки зрения формирования стереотипа рискованного поведения в будущем», заявлял замминистра Олег Салагай.