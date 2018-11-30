Россия лидирует по числу новых случаев заражения ВИЧ в Европе

Россия заняла первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы по итогам 2017 года.



Об этом свидетельствуют данные доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно докладу, в 2017 году в европейском регионе было зарегистрировано почти 160 тыс. новых случаев заражения вирусом, из них 130 тыс. случаев приходится на Восточную Европу.

В России были зафиксированы 104 тыс. случаев заболевания ВИЧ, в 53% случаев заболевание было выявлено на последней стадии. Второе место по числу случаев заболевания ВИЧ занимает Украина (37 случаев на 100 тыс. населения), третье — Белоруссия (26,1 случая), за ними следует Молдавия (20,6 случаев). Самые низкие показатели отмечаются в Боснии и Герцеговине, Словакии и Словении.

Как указывается в докладе, в странах Восточной Европы в 59% случаев вирус передавался при гетеросексуальных половых контактах, в 37% случаев — при инъекционном употреблении наркотиков. Ещё 3% случаев приходились на гомосексуальные половые контакты, 0,5% — на передачу вируса от матери ребёнку.

Одной из причин постоянного увеличения случаев заболевания является поздняя диагностика, отмечается в докладе. Рост числа новых диагнозов был ранее характерен для Европы, однако в 2017 году темпы замедлились. Так, в 2008—2017 годах число новых случаев увеличилось на 68% по сравнению с ростом на 95% в 2007—2016 годах. Отмечается также, что примерно 70% новых случаев заболевания в 2017 году в Европе приходится на мужчин.