Тульский «Арсенал» на встрече с болельщиками разыграл сувениры и билеты на матч с «Зенитом»

30 ноября в ТРЦ «Макси» болельщики встретились со старшим тренером тульского «Арсенала» Игорем Семшовым, игроками команды Артуром Нигматуллиным, Зелимханом Бакаевым, Мохаммедом Кадири и Лукой Джорджевичем.



На встрече была организована викторина — туляки могли ответить на вопросы и получить билеты на ближайший матч с «Зенитом», а также сувенирную продукцию клуба. В завершении встречи болельщики сфотографировались с арсенальцами и получили автографы.

«Каждая такая встреча — это, в первую очередь, положительные эмоции и единение. Мы все прекрасно понимаем, когда команда и болельщики единое целое, это залог хороших результатов. Очень приятно, что фанаты ценят нас и поддерживают, футболисты понимают, что играют за город и за этих людей, которые с нами и в горе, и в радости. При такой поддержке равнодушных на поле быть не может. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков прийти на стадион 3 декабря на игру с „Зенитом“», — отметил старший тренер «Арсенала» Игорь Семшов.