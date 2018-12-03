Двое туляков заработали на подпольном казино 126 тысяч рублей и угодили под суд

Двое туляков предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр.



По версии следствия, 40-летний житель Тулы организовал проведение азартных игр от имени различных юридических лиц под видом совершения торговых операций на финансовом рынке. Также мужчина арендовал помещение, где разместил игорное заведение. К своей деятельности он привлёк 31-летнюю женщину, которая за вознаграждение стала сообщницей. Полученную прибыль они делили между собой и оплачивали труд персонала. Общий доход за весь период работы составил 126 тыс. рублей.

Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершённые группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемым избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде, наложен арест на их имущество. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.