Уральский политолог, «сливавший» информацию о Дюмине, арестован на два месяца

29 ноября в Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) арестовали уральского политолога, автора Telegram-каналов, блогера Александра Устинова.



1 декабря Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал Устинову меру пресечения — до 25 января он будет находиться под арестом.

Устинов с сообщниками создал сеть интернет-порталов, на которых распространял компрометирующую информацию об известных политиках и крупных бизнесменах. Чтобы она не появилась в сети, блогер, как утверждают источники издания Znak.com, просил заплатить ему от $5-25 тыс.

На Урале Устинова считают человеком, близким к бывшему первому вице-губернатору Свердловской области Владимиру Тунгусову, которого уволили в сентябре этого года.

Среди тех, у которых Устинов якобы вымогал деньги, указывались фамилии главы «Роснефти» Игоря Сечина, председателя правления ВТБ Андрея Костина, главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина и другие.

Уголовное дело возбудили после заявления, поданного в полицию представителями Артемовского машиностроительного завода «ВЕНТПРОМ». В нем говорилось, что Устинов распространял «сведения клеветнического характера» о руководстве предприятия.

Портал 66.ru писал, что дело связано с видеозаписью, компрометирующей экс-депутата Госдумы, советника главы Росгвардии Александра Хинштейна.

Александр Устинов ведёт политические Telegram-каналы «Устинов троллит», «ДИП дубернатора» и «Новостная телега». В одном из каналов он публиковал материалы, посвящённые тульскому губернатору Алексею Дюмину, в частности, статьи о Дюмине как «опричнике Путина», информацию о его встречах. Также Устинов писал о «груздевском» окружении Дюмина, публиковал досье на министра внутренней политики Антона Агеева, рассказывал о «завербованном Паймушкине» и о некой болгарской квартире главы администрации Тулы Евгения Авилова.