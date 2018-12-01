Юлия Латынина рассказала о возвышении «охранников» Путина

Журналистка Юлия Латынина заявила, что сейчас в России происходит смена поколений приближенных к президенту людей.



«Он отстраняет тех, которые были ему обязаны, но имели хоть какие-то авуары за рубежом просто потому, что они наворовали, соответственно, много денег. И эти деньги, естественно,они хранили в Англии и в Швейцарии, а не где-нибудь в Тмутаракани», — рассказала она в программе «Код доступа» на радио «Эхо Москвы».

Обозначенных персон Путин, по словам Латыниной, меняет на куда более надёжных. Они пришли в большую власть после 2014 года, поэтому сразу находились под санкциями и им «на Западе не светит купить даже краюшки хлеба», пишет Caucasus post.

На «Эхо Москвы» Латынина представила свою градацию поколений российских бизнесменов. Сначала были Голдовский и братья Чёрные – удачливые и харизматические люди, но абсолютно неприспособленные для выживания в рыночной экономике.

«Потом было второе поколение бизнесменов, которое называли «Семибанкирщина». Вот, Гусинский, Березовский, Фридман, Ходорковский. То есть это не то, чтобы они пришли во власть, потому что они были чьими-то охранниками или чьими-то поварами, или с кем-то хорошо в детстве играли в футбол. Да? Они приходили к Ельцину с улицы, ниоткуда, но, благодаря своим деньгам, они становились ещё и людьми внутри власти», — говорит она.

Также Латынина высказывается относительно нового поколения элиты.

«Помните, был такой охранник Коржаков у Ельцина? И Коржакову, который тоже стремился к звездам, если помните, Ельцин воли не дал. Он, в конце концов, когда речь шла о Чубайсе и о Коржакове, он выбрал, все-таки, Чубайса. И вот сейчас всё это начинается. Мы видим там Дюмина, то есть личного охранника, который становится сначала замом ГРУ, потом губернатором. Мы видим Золотова, который приобретает гигантские авуары, которые мы видим в фильмах Навального», — отмечает Латынина.