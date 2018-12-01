Ресторан «Пётр Петрович» в Туле сгорел из-за короткого замыкания (фото)

30 ноября в Туле на улице Первомайской на территории Центрального парка имени П. П. Белоусова загорелось двухэтажное кирпичное здание ресторана «Пётр Петрович».



Сообщение о возгорании поступило в 19:27 мск. На место происшествия были направлены семь пожарных расчётов и три автолестницы. Полностью ликвидировать пожар в ресторане удалось только в 23:28 мск. Пострадавших нет.

Как сообщили в МЧС, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

«Пока у нас нет понимания, чем может обернуться для нас эта история. Мы очень надеемся, что нам удастся восстановить всё, над чем мы работали последние семь лет, к чему шли и стремились. Никто не мог предвидеть такой ситуации. Но мы искренне благодарны, что вы адекватно восприняли произошедшее и следовали всем инструкциям наших сотрудников», — написали представители ресторана на официальной странице в социальной сети.