В тульском МЧС после ареста сотрудников созвали совещание на тему антикоррупции (фото)

29 ноября в тульском управлении МЧС состоялось совещание по вопросам противодействия коррупции под председательством начальника Владимира Кия.



С личным составом были проведены лекционные занятия, им напомнили основные требования нормативных правовых документов в области противодействия коррупции.

В частности, сотрудникам были доведены нормы уголовного законодательства в сфере должностных преступлений, требования законодательства РФ в области противодействия коррупции, устанавливающие запреты и ограничения для сотрудников МЧС.

Напомним, ранее были задержаны двое сотрудников тульского МЧС за получение взятки алкоголем.