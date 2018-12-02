В Узловой 90-летнему ветерану ВОВ отказали в выплате 10 тысяч рублей ко Дню победы

Узловская прокуратура провела проверку по обращению 90-летнего ветерана Ивана Лопухова о законности отказа в выплате ему денежного пособия в размере 10 тысяч рублей.



Средства выплачивались ветеранам к 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне во исполнение указа Президента РФ №195 от 6 мая 2018 года.

Иван Лопухов имеет статус ветерана-участника Великой Отечественной войны, принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины в составе войсковых частей в 1949—1951 годах и имеет право на льготы, установленные статьей 15 ФЗ «О ветеранах».

Однако в Узловой управление Пенсионного фонда не выплатило ветерану пособие, мотивировав это тем, что единовременная выплата осуществляется лишь отдельным категориям граждан, относящимся к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые при этом имели непосредственное отношение к соответствующим событиям, происходившим в период ВОВ — до 1945 года включительно.

По результатам проверки начальнику управления Пенсионного фонда внесено представление. Также прокурор обратился в суд о признании отказа в выплате незаконными. Решением Узловского горсуда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.