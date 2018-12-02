Как будет работать каршеринг в Туле

В Туле в рамках проекта «Тула — Новогодняя столица России» появится каршеринг – поминутная аренда автомобиля.



Заказать новый Renault Kaptur можно будет через мобильное приложение CarSmile в App Store, или Google Play, подключив новогодний тариф. Пользователь заплатит только за минуты аренды автомобиля.

Новогодний тариф составит 7 рублей за минуту аренды, 2,5 рубля за минуту в режиме ожидания (с 00:00 до 05:59 мск и 20 минут брони — бесплатно).

Пользователем может стать любой человек в возрасте от 21 года и со стажем вождения от двух лет.

Тариф активируется после введения промокода и действует в Туле с 7 декабря 2018 по 7 января 2019 включительно. Промокод распространяется в буклетах вместе с бейджем гостя, а также он размещён на автомобиле CarSmile на площади Ленина.