В Кремле рекомендовали антикоррупционерам не подчиняться губернаторам и областным администрациям

На семинаре Администрации президента разработали антикоррупционный план для регионов.



На мероприятии обсудили, как добиться независимости профильных органов на местах от областной власти, вести эффективный контроль за соблюдением законодательства и организовать правовое просвещение чиновников. Рекомендации, которые сформируют после семинара, станут ориентиром для работы регионов на 2019 год.

Совещание было организовано Администрацией президента для региональных органов, ответственных за реализацию антикоррупционной политики на местах.

«На сегодня позиция Кремля звучит однозначно: профильные органы в субъектах не должны подчиняться губернаторам и областным администрациям, поскольку такое построение вертикали может привести к пресловутому конфликту интересов уже у самих антикоррупционеров», — пишет «ПАСМИ».

Однако, в двух третях регионах страны о независимости говорить не приходится, посетовал начальник управления президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов.

Ещё одной рекомендацией к действию регионам от Кремля стал совет пересмотреть функциональную нагрузку на руководителей антикоррупционных комиссий: главы таких органов должны быть освобождены от всех непрофильных функций и заниматься только этой работой, разъяснил Чоботов.

Заместитель главы антикоррупционного департамента Администрации президента Алексей Рябцев посоветовал членам семинара быть смелее.

«Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда региональные подразделения проводят качественную антикоррупционную проверку со слабыми выводами. Автор почему-то стесняется или не может назвать вещи своими именами... и в конце вместо выводов идет лишь стыдливая констатация фактов», — отметил он.