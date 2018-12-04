Главе «Тулаавтодора» внесли представление за дорогу, которую 36 лет не ремонтировали

Прокуратура Куркинского района внесла представление в адрес ио директора «Тулаавтодора».



Были обнаружены нарушения при в части содержания и проведения ремонтных работ в отношении автодороги к населённому пункту Птань протяжённостью 14 км. На всём протяжении автодороги полностью разрушено покрытие проезжей части.

«Тулаавтодор», являющимся балансодержателем указанной автодороги, не включил её в план ремонта на 2018 год. Эта дорога была построена в 1980 году и фактически не ремонтировалась на протяжении 36 лет, отметили в прокуратуре.