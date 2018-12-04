Путин призвал общественников контролировать органы власти

Президент РФ Владимир Путин поставил три задачи перед общественниками.



Он призвал активно включиться в работу по контролю, поддержке и участию в реализации задач развития страны.

«Тогда мы действительно построим страну, о которой мечтаем», — сказал Путин на съезде ОНФ.

Как заявил президент России, общество должно контролировать работу органов власти, несмотря на то, что там много профессиональных людей, ориентированных на позитивный конечный результат.

Путин подчеркнул, что в органах власти работает много порядочных людей, однако контроль со стороны гражданского общества и общественных организаций необходим.