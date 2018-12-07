Верховный суд России: Пытать в колониях нельзя даже по приказу начальства

Верховный суд России указал на недопустимость применеия насилия к заключенным даже в том случае, если это делается по приказу вышестоящих органов или должностных лиц.



Об этом говорится в проекте постановления Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания».

«Никакие обстоятельства, в том числе распоряжения вышестоящих органов или должностных лиц, тяжесть совершенных лицом правонарушений, не могут признаваться оправданием применения к нему запрещенных видов обращения, в частности совершения в отношении лишенных свободы лиц противоправных действий (бездействия), или основанием для освобождения виновных от ответственности», — сказано в документе.

При этом, указывает Верховный суд, судам следует учитывать, «что если такое принуждение осуществлялось в законных целях, без превышения допустимых пределов и, соответственно, являлось соразмерной (пропорциональной) мерой, то и в том случае, когда применение указанных мер нарушило право на личную неприкосновенность, в частности причинило боль, оно не может рассматриваться как запрещённый вид обращения».

Для того, чтобы оценить адекватность применения тех или иных мер воздействия, судам следует учитывать режим мест принудительного содержания, основания и последствия применения таких мер, документирование, а также, в случае необходимости, — своевременность оказания медицинской помощи, говорится в проекте постановления.

20 июля «Новая газета» июля опубликовала видео пыток в ярославской колонии №1. Было заведено уголовное дело, арестованы 15 человек. В августе фонд «Общественный вердикт» и «Новая газета» распространили ещё один ролик с избиениями заключенных в ярославской колонии. В июле в ИК-6 в городе Клинцы в Брянской области сотрудник колонии задушил заключённого. Обстоятельства смерти потерпевшего стали известны, в том числе, благодаря судебно-медицинской экспертизе. Заведено уголовное дело.

12 октября ФСИН сообщила о завершении всероссийской проверки колоний и следственных изоляторов, начатой после сообщений о пытках в колониях Ярославля и Брянска. В итоге было выявлено около 170 нарушений, связанных с применением физической силы и спецсредств к заключенным.

За 10 месяцев 2018 года в адрес уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой поступило свыше 3 тыс. жалоб на несоблюдение прав в уголовно-исполнительной системе, в том числе связанных с пытками людей, которые находятся в следственных изоляторах или в тюрьмах и колониях. Об этом омбудсмен заявила 26 ноября, выступая на заседании экспертного совета при уполномоченном.