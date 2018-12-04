В Туле запустят новогоднее туристическое такси

В рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России» в городе запустят первое в регионе туристическое такси.



Оно начнёт работу 7 декабря. Для водителей такси разработан специальный курс, в который входят лекции о туристической привлекательности региона и этике общения с туристами, практическое занятие с гидом по городу на автобусе, итоговое тестирование на усвоение материалов.

Первыми участниками программы стали 20 водителей. После обучения они смогут провести полноценную экскурсию по историческому центру Тулы, сообщили в горадминистрации. Заказать такое такси можно по телефону 71-71-71. Отмечается, что его ценовая политика не будет отличаться от обычного такси.