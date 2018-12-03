За баклажки пива не будут штрафовать

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет Кодекс об административных правонарушениях и отменяет штрафы за оборот пива в пластиковой таре объёмом более 1,5 литра.



Согласно действующей норме КоАП (статья 14.17) производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объёмом более 1,5 литра влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере 100-200 тысяч рублей, на юридических лиц — 300-500 тысяч рублей. В обоих случаях может быть предусмотрена конфискация.

Производство и оборот пива в ПЭТ-упаковке объёмом более 1,5 литра в России были ограничены с 1 января 2017 года, а с 1 июля 2017 года действует запрет на розничные продажи пива в такой упаковке. В декабре 2017 года был принят закон, который разрешает розлив и реализацию производителями пива в ПЭТ-таре объёмом более 1,5 литра, но только для его поставок на экспорт.

Подписанный президентом закон уточняет правовую коллизию и выводит закупки, поставки, хранение и перевозку в целях вывоза из РФ пива и пивных напитков в полимерной потребительской таре объёмом более 1,5 литра из-под действия данного штрафа. Поправки в КоАП также распространяют действие штрафа на розничную продажу.

Закон, принятый Госдумой 20 ноября и одобренный Советом Федерации 23 ноября, вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.