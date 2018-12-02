В России подорожал один из символов, объединяющих страну

Салат оливье, который является традиционным новогодним блюдом в России, за год прибавил в стоимости.



Подорожали все его ингредиенты, кроме картофеля. Увеличение стоимости салата в 2018 году шло с опережением инфляции, пишут «Известия».

Основываясь на потребительских ценах в октябре, газета подсчитала, что с ноября 2017 года оливье подорожал в России на 4%. Средняя стоимость салата на семью из четырёх человек сейчас составляет 325,3 рубля против 311,83 рубля в прошлом году.

В основу расчётов был положен рецепт, используемый для определения индекса оливье Росстатом. Он включает в себя консервированные огурцы (500 граммов), зелёный горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), четыре яйца, вареную колбасу (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

Больше всего за год подорожала морковь (почти на 14%) и яйца (на 12,5%). Вареная колбаса и лук выросли на 4% и почти на 5% соответственно, зелёный горошек и консервированные огурцы — на 3%, а майонез — на 2%.

При этом инфляция в годовом выражении выросла до 3,5%, а индекс потребительских цен прибавил 2,9%. Таким образом, стоимость оливье росла с опережением инфляции.

«Известия» отмечают, что стоимость другого популярного салата — селедки под шубой — почти не изменилась. Сейчас салат обойдётся в 153,1 рубля. В прошлом году россияне тратили на него 152,54 рубля.

В ноябре ВЦИОМ публиковал результаты исследования главных символов, объединяющих Россию. Тогда наравне с патриотизмом, комедией «Ирония судьбы», романом Льва Толстого «Война и мир» респонденты называли новогодний салат оливье.