Чего нельзя желать на Новый год тулякам, чтобы не разозлить Деда Мороза

Главный Дед Мороз России назвал наихудшие новогодние желания.



Он посоветовал не загадывать на Новый год подарок в виде квартиры или машины, так как исполнение этих желаний «приведёт к одиночеству».

«Пожалуйста, заранее подготовьте желание. Не просите, пожалуйста, квартиры и машины. Потому что тот, кто заказывает на Новый год новую машину, встречает праздник в одиночестве в новой машине на МКАДе в пробке», — сказал Дед Мороз журналистам на пресс-конференции.

Он также предупредил детей, что его не следует стеречь под ёлкой в ожидании подарка в новогоднюю ночь.

«Вы всё равно моргнёте. А пока вы моргаете, я успею и подарки положить, и проверить вообще домашнее задание», — пояснил он.