Как тулякам бороться с зимней депрессией

Врачи рассказали, как бороться с так зимней депрессией, когда настроение портится, а усталость и сонливость возрастают.



По словам врачей, это обусловлено сокращением продолжительности светового дня. Как предупреждают медики, особенно зимней хандре подвержены дети и пожилые люди.

Чтобы бороться с этим симптомами, специалисты советуют есть насыщенную белками и жирами пищу, заниматься спортом, ходить в сауну и иногда позволять себе сладкое. Алкоголем, напротив, злоупотреблять не стоит, поскольку он лишь усугубляет депрессивное состояние.