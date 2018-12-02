В Новомосковске продают хлеб с лезвием

Жительница Новомосковска обнаружила лезвие в купленном хлебе «Слободский».



«Купила хлеб „Слободской“ в нарезке, Новомосковский, обнаружила занятную вещь в нём, с учётом того что дети могут сами сделать бутерброды, была в шоке. Роспотребнадзор, СЭС в выходные не отвечают. Закинула в пакет, с чеком и в холодильник. В понедельник буду поднимать кипиш по всем инстанциям», — написала она в группе «ЧП Новомосковск».

В комментариях новомосковцы предполагают, что лезвие могли положить специально, чтобы «насолить руководству», а также что буханка хлеба «предназначалась на зону».







