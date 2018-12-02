В Тульской области столкнулись три грузовика, есть погибшие

В Богородицком районе на 247-м километре автодороге М-4 «Дон» произошло ДТП с участием трёх грузовиков: MAN, Mercedes-Benz и КамАЗ.



По предварительным данным, в 16:25 мск водитель грузовика, двигавшегося в северном направлении, сбив разделительное ограждение, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим грузовиком. С ними столкнулась ещё одна фура, ехавшая в южном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля, ехавшего в северном направлении, скончался. По предположительной версии, он заснул за рулём.