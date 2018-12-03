Юлию Марьясову назвали «Сечиным в юбке»

Телеграм-канал «Незыгарь» посвятил пост бывшему заместителю председателя Тульской областной Думы Юлии Марьясовой, верной помощнице экс-губернатора Владимира Груздева, в связи с её переходом на работу в Москву.



«Юлия Марьясова — серый кардинал Тульской области при экс-губернаторе Груздеве снова делает карьерный рывок. Она возвращается в Москву в команду Анастасии Раковой. По словам источников, это серьезное приобретение в команду Собянина перед выборами в МосДуму.

Марьясову называют „Сечиным в юбке“ — они жесткий и рациональный чиновник, умеющая выполнять трудные задания. В последние годы она была невосстребована и сейчас готова показать свои умения и ресурсы.

Марьясова знает природу московского чиновника, она знает устройство московской власти. Те, кто был ей знаком как московский молодежный актив за 8 лет выросли и идут во власть.

Приход Марьясовой в команду Раковой говорит о том, что стоит задача тщательного отбора кандидатов в Думу и формирование списка Собянина. „Власть уступать московскую Думу оппозиции не намерена“.

Марьясова сделала карьеру в Москве при Суркове-Лужкове. Работала советником руководителя исполкома московского городского отделения партии «Единая Россия» по молодежной политике, советником заммэра Москвы, замначальника организационно-аналитического управления. Знакома была всему активу молодогвардейцев, Воробьеву, Володину.

Говорят, что Сурков рекомендовал Марьясову губернатору Тульской области Груздеву. С 2012 года работала заместителем губернатора Тульской области (в сфере внутренней политики и вопросам безопасности).

Была на хорошем счету у Володина. Отношения сохраняются до сих пор.

В 2013 году Марьясова оказалась в эпицентре серьезного скандала — она публично оскорбила 76-летнюю жительницу города Узловая Галину Германенко, назвав ее «подзаборной бабкой». Скандал замять не удалось,хотя Марьясова требовала от УВД региона привлекать всех за клевету на нее.

Через несколько месяцев губернатор Груздев отправил Марьясову в отставку, она перешла в облДуму. Отставка объяснялась „усталостью“ губернатора от своего „сильного и скандального“ заместителя, а также требованием окружения Груздева избавиться от жесткой Марьясовой. В тульской облДуме Марьясова возглавляла фракцию ЕР.

В январе 2016 года Марьясова восстановила отношения с Груздевым и планировала возглавить его избирательный штаб. Но Груздева сменил Дюмин. Марьясова была полностью устранена из власти. Дюмин не видел в ней ни своего помощника, ни доверенного сотрудника. „Дюмин не любит такой тип людей,как Марьясова“.

В декабре 2016 года облДума отправила Марьясову на учебу в Москву. У Марьясовой сохранились хорошие контакты с Груздевым и Володиным. Как говорит источник, Груздев через окружение Сечина мог посодействовать трудоустройству Марьясовой в мэрию Москвы.

То, что ее трудоустройством занималась сама Ракова говорит о том, что просьба была от влиятельных людей. Марьясову в Тульской облДуме сменит Евгения Шохина — дочь главы РСПП», — пишет «Незыгарь».