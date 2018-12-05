Из-за неубранной свалки бюджет щёкинского муниципалитета сократится на 200 тысяч рублей

Суд оштрафовал главу администрации МО Лазаревское Щёкинского района за непринятие мер по устранению нарушений требований земельного законодательства.



В ходе проверки Россельхознадзор обнаружил на территории муниципалитета незаконную свалку, высота навалов мусора превышала 1 м. За это на МО Лазаревское наложили штраф в размере 200 тысяч рублей, а главе внесли представление.

Однако в указанный срок свалку не ликвидировали, на главу составили протокол по ст. 19.6 КоАП РФ и материалы дела передали в суд, который наложил на чиновника административный штраф в размере 4 тысяч рублей.